Rio - Miguel Falabella revelou, em sua primeira entrevista para um canal de TV fora do Grupo Globo desde sua saída da emissora, em junho deste ano, estar pronto para o novo ciclo profissional que inclui projetos no teatro, roteiros, livros e séries. O ator e diretor foi entrevistado no 'O Mundo Pós-Pandemia', da CNN, que irá ao ar nesta sexta-feira (21), às 22h30.

Galeria de Fotos Miguel Falabella não teve contrato renovado com a Globo Divulgação/TV Globo Miguel Falabella faz tatuagem de fênix no peito Reprodução Internet Miguel Falabella fala sobre o recomeço da carreira após rescindir o contrato de 40 anos com a Rede Globo Divulgação Miguel Falabella Reprodução Miguel Falabella Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia Miguel Falabella: 'Amanhã eu recomeço' João Cotta / TV Globo Miguel Falabella Reprodução Internet Durante programa, ator admitiu que já foi muito "insuportável" Reprodução TV Globo Miguel Falabella Reprodução / Instagram Miguel Falabella em foto PB (E), de quando entrou na Globo, e nos dias de hoje. Abaixo, com a atriz Marisa Orth Reprodução Internet Ainda na armação, Marisa Orth e Miguel Falabella, enredo do Borel, reviveram o casal Magda e Caco Alexandre Brum Miguel Falabella Ag. News

“Como diria Drummond, amanhã eu recomeço”, disse. Entrevistado por Lia Bock, Thais Herédia, Luciana Barreto e pela âncora Daniela Lima, Falabella também falou sobre os desafios vividos durante a pandemia e se emocionou ao relembrar momentos da carreira.



Miguel Falabella é conhecido por seus personagens cômicos, tanto no teatro, quanto na televisão. Esteve na Globo de 1982 a 2020, onde exerceu diversos papéis na frente e fora das câmeras. Destaque para o personagem Caco Antibes no humorístico Sai de Baixo (1996) e os 15 anos em que permaneceu na bancada do Vídeo Show (de 1987 a 2001).