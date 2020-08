Miguel Falabella faz tatuagem de fênix no peito: 'Momento precisava de um marco'

Rio - Miguel Falabella , de 63 anos, mostrou no Instagram sua nova tatuagem. O autor fez o desenho de uma fênix no peito. "Eu achei que esse novo momento precisava de um marco, então fiz essa fênix no coração", escreveu o autor na legenda da foto. Miguel Falabella foi mais um dos funcionários da Globo que foi dispensado e não tem mais contrato com a emissora