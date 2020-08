MTV anuncia data de estreia e revela participantes do novo programa 'D.R. Com o Ex'

Rio - A MTV acaba de anunciar a data de estreia e quem serão os participantes do programa "D.R. Com o Ex". Com dez episódios, o programa estreia dia 10 de setembro, quinta-feira, às 21h, e os participantes serão os integrantes da sexta temporada do "De Férias Com o Ex Brasil". Já os melhores momentos também serão exibidos nas redes sociais oficiais da MTV Brasil (Facebook e Youtube).



Em formato inédito, André Coelho, Andressa Alves, Bifão, Hana Khalil e Vini Buttel, ex-participantes lendários da primeira, terceira, quarta e quinta edições do "De Férias Com o Ex Brasil", irão comentar as reações dos seus colegas da sexta temporada, ao mesmo tempo em que todos relembrarão juntos os momentos épicos desta última edição.



Gravado remotamente, respeitando todos os protocolos do distanciamento social e sob o comando do Tablet do Terror, o programa trará alguns participantes da sexta temporada para revisitar situações vividas no programa. Aos veteranos caberá usar toda a experiência no reality para comentar e aconselhar os mais novatos dessa brincadeira.



O formato inédito, D.R. Com O Ex, mistura muita diversão, sentimentos, segredos e muita treta. Tudo isso com a direção do temido Tablet do Terror que vai colocar em pauta assuntos comprometedores. Sem nenhum filtro, essa será a hora de esclarecer as bombas que aconteceram dentro e fora do reality e trazer à tona casos que deram o que falar.