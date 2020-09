Ana Maria conta que quebrou braço ao fugir de assédio sexual do antigo chefe

São Paulo - A apresentadora Ana Maria Braga foi a convidada do "Roda Viva", programa de entrevistas da TV Cultura, nesta segunda-feira. Durante a conversa, ela revelou ter quebrado o braço na tentativa de evitar ser assediada sexualmente por um diretor.

Galeria de Fotos Ana Maria Braga quebrou o braço ao fugir de assédio de antigo chefe Divulgação Ana Maria Braga protesta pelo preço alto do arroz Reprodução/TV Globo Hebe, Marcello Camargo e Ana Maria Braga Reprodução de internet Ana Maria Braga Reprodução Ana Maria Braga estreia o quadro 'Tempero de Novela' no 'Encontro' Reprodução Ana Maria Braga põe fim em rumores de briga com Fátima Bernardes Reprodução Ana Maria ganha beijo do marido Reprodução / TV Globo Ana Maria Braga Reprodução Ana Maria Braga. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Ana Maria Braga Divulgação Ana Maria Braga Reprodução de internet Ana Maria Braga e Louro José Reprodução de TV Ana Maria Braga recebeu homenagem da equipe do 'Mais Você' Reprodução Ana Maria Braga Reprodução/Instagram Ana Maria Braga Reprodução/Instagram Ana Maria Braga. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Ana Maria Braga, apresentadora do 'Mais Você' fotos Reprodução/Instagram Ana Maria Braga, apresentadora do 'Mais Você', com Louro José Reprodução/Instagram Ana Maria Braga, apresentadora do 'Mais Você' Reprodução/Instagram Ana Maria Braga, apresentadora do 'Mais Você' Reprodução/Instagram

Segundo a contratada da Globo, na fuga, ela caiu de uma escada e quebrou o braço. "O assédio não foi feito fisicamente, eu estava na sala de um diretor. Ele pediu um projeto de um programa de TV para mim. Eu fiz um projeto lindo, acreditando que eu podia sair da tarde e entrar na grade da noite. Fiz um belo projeto jornalístico, ele dizia que eu podia ser a nova Hebe. Porém, quando entreguei, ele veio para cima", iniciou ela.

"Com isso eu fiquei completamente estupefata. Ele falou: 'olhe, vem aqui'. Depois da fala dele, eu fugi com tanto ímpeto que eu despenquei da escada. Alguém me socorreu lá, eram os diários associados na época", continuou ela, citando onde trabalhava.

"Após isso, eu marquei um reunião para falar daquele indíviduo para o chefe geral", completou Ana. Questionada se gostaria de dar nome aos bois, a apresentadora negou. "Não, não há necessidade. Todo mundo já percorreu o seu caminho".

Após a reunião, todavia, Ana contou que seu agressor saiu ileso. "Não foi punido, ficou como estava. Ele continuou sendo o que ele era. A gente não se encontrou mais. Passado muitos anos, eu estava saindo de um restaurante, e essa figura estava adentrando o recinto. Quando ele olhou para mim, ele baixou o olho e se mandou", pontuou ela.

A com Ana Maria Braga com entrevista também gerou uma discussão sobre um possível tom machista de algumas perguntas. A apresentadora da Globo ainda contou sobre como teve que fugir de casa para estudar, e nunca pôde se reconciliar com o pai.