Por iG

Publicado 23/10/2020 11:22 | Atualizado 23/10/2020 11:24

São Paulo - Benedito Ruy Barbosa, autor da novela Pantanal, exibida pela extinta Rede Manchete em 1990, chegou a acenar que gostaria de ver no remake da atração, alguns dos nomes que figuraram na produção original. A informação é do colunista Fernando Oliveira.

Ainda assim, de acordo com a coluna, Pantanal, que será transmitida pela Rede Globo, pode contar com os cantores Luan Santana e Lucas Lucco. Eles fariam os papeis interpretados por Almir Sater (Trindade) e Sérgio Reis (Tibério) na primeira versão de Pantanal. Ambos os artistas precisam ter pelo menos oito meses de disponibilidade para as gravações.

