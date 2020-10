Por iG

São Paulo - O público poderá conferir a apresentação de Jão, no pré-show da 27ª cerimônia de entrega do Prêmio Multishow, que será realizada em 11 de novembro de 2020. A cerimônia, que terá transmissão ao vivo pela internet e pelo canal Multishow, será apresentada pela cantora Iza e pelos apresentadores Paulo Gustavo e Tatá Werneck no Rio de Janeiro.

O Prêmio Multishow 2020 contará com atrações musicais antes mesmo de a cerimônia começar: o público poderá conferir um pré-show com performance de Jão no canal Música Multishow, no YouTube . Na sequência, o pré-show continua na TV, e Jão fará uma homenagem especial a Cazuza.

Em razão da pandemia de coronavírus, as performances dos artistas acontecerão de forma remota com palcos ao redor do Brasil. O último álbum do cantor Jão foi Anti-Herói, lançado em outubro de 2019 pela Universal Music.