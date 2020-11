Por O Dia

Publicado 02/11/2020 09:23 | Atualizado 02/11/2020 09:49

Rio - A morte de Tom Veiga, neste domingo, causou uma comoção em todo o Brasil. Fãs e amigos do intérprete do Louro José, parceiro de Ana Maria Braga nas manhãs da TV Globo , deixaram mensagens de carinho e afeto nas redes sociais. Para a família, também não está sendo fácil, principalmente para Alissa, filha do ator que comemorou 15 anos neste domingo, data da morte de Tom.