Tom Veiga Reprodução

Por O Dia

No Instagram, Geovanna Tominaga lembrou do período em que trabalhou ao lado de Tom, no "Mais Você". "Tô sem ar aqui com a notícia da morte do Tom Veiga, nosso eterno Louro José. Foram três anos de parceria no Mais Você. Meus pêsames a família e que os corações fiquem paz", desejou a repórter.

"Estamos de coração partido. Nossos sentimentos aos familiares e amigos", escreveu o perfil oficial da TV Globo em uma postagem no Instagram.

A apresentadora Ana Furtado, que já trabalhou ao lado de Louro José no 'Mais Você' em diversas ocasiões, também postou uma homenagem no Instagram. "Trouxe alegria e momentos memoráveis para a televisão brasileira com o nosso eterno e icônico Louro José. Um cara querido, doce e talentoso com quem tive o prazer de trabalhar junto algumas vezes. Querido Tom, descanse em paz Deus conforte os corações dos amigos, fãs e familiares!", escreveu.

No Twitter, Mumuzinho lamentou a morte do ator que trabalhou com Ana Maria Braga por mais de 20 anos. "Eu não acredito que 2020 levou o Tom Veiga, famosa voz do Louro José. Deus conforte o coração dos familiares e amigos", afirmou o cantor.

A apresentadora Eliana também lamentou o ocorrido. "Querida Ana Maria, receba todo o meu carinho. Meus sentimentos aos amigos e familiares do ator Tom Veiga que interpretava o carismático Louro José. Triste notícia. Descanse em paz", postou no Instagram.

"Fiquei muito sentido com a notícia do falecimento do ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, personagem do Programa Mais Você. Ele que alegrava as nossas manhãs junto com a minha amiga Ana Maria. Que Deus conforte o coração de todos os colegas, familiares e amigos. Descanse em paz, Tom Veiga!", postou o diretor Walcyr Carrasco.

O Corinthians também prestou uma homenagem ao intérprete do Louro José, que era torcedor do clube. "O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do ator corinthiano Tom Veiga, conhecido por interpretar o Louro José. O Timão se solidariza aos familiares e amigos desejando muita força neste momento de dor e luto", escreveu o perfil oficial do clube.



"Triste demais pela notícia do falecimento do ator Tom Veiga, que por tantos anos nos alegrou com o amado Louro José - que o Tom faça a passagem na luz e receba todas as bênçãos divinas. Minhas orações à família, aos amigos e a Ana Maria. Sintam-se todos abraçados e acolhidos nesse momento tão difícil", postou a apresentadora Cátia Fonseca.

Morre Tom Veiga, o Louro José da Ana Maria Braga. Ele conseguiu dar uma personalidade inconfundível ao papagaio de brinquedo, que animou as manhãs da Tv. Um personagem do Brasil. Surpreso e triste. — Britto Jr. (@brittojr) November 1, 2020

Chocada com a morte do querido Tom Veiga, que interpretava, magistralmente, o Louro José. Deus o receba com toda alegria e carinho. Meus sentimentos à família e à Ana Maria. — Mariana Gross (@ladygross) November 1, 2020

Eu não acredito que 2020 levou o Tom Veiga, famosa voz do Louro José. Deus conforte o coração dos familiares e amigos. pic.twitter.com/rqV6AV9NSt — Mumuzinho (@MumuzinhoC) November 1, 2020

Não consigo colocar em palavras o quanto estou devastado. https://t.co/w2EbmGj4Ag — Cauê Fabiano (@Cauefabiano) November 1, 2020

Que tristeza... Muita força pra família.



O Louro José foi uma das maiores criações da história da TV brasileira.



Vá em paz, Tom Veiga pic.twitter.com/1COYOb9Kj9 — Felipe Neto (@felipeneto) November 1, 2020

