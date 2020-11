Ana Maria Braga posta emocionante homenagem ao Tom Veiga Foto: Reprodução / Instagram

Por O Dia

fotogaleria Rio - Tom Veiga, 47 anos, foi encontrado morto neste domingo em sua casa, na Barra da Tijuca . Como intérprete do carismático papagaio Louro José, no "Mais Você", o ator foi o companheiro de Ana Maria Braga desde 1996. Na época, ele trabalhava como assistente de estúdio com a apresentadora no programa "Note e Anote", da Record TV, quando surgiu a ideia de ter um boneco no programa.

“Precisava ser um bicho que falasse, que interagisse comigo, mas não podia ser cachorro, porque cachorro não fala, passarinho não fala. E, por eliminação, decidimos pelo papagaio. Eu tenho um em casa chamado Louro José. Ele fala e assobia o hino nacional", lembrou Ana Maria Braga em entrevista ao "Memória Globo".

Publicidade

Um dia, Ana Maria viu o colega brincando de boneco com os amigos e o convidou para interpretar o personagem. E foi neste momento que o papagaio Louro José nasceu. Em 1999, a apresentadora e Tom Veiga foram contratados pela Rede Globo para o "Mais Você", programa matinal que seria transmitido de segunda à sexta.



"O Louro José é encrenqueiro, rabugento, 'chavequeiro', galanteador, mas é muito divertido, inteligente. Às vezes, quando eu revejo um programa, eu me pego dando risada. Eu dou risada com o Louro. O legal na personalidade dele é que cresceu, mas continua uma grande criança", explicou Veiga ao "Memória Globo.

Publicidade

No início deste ano, Ana Maria Braga fez uma homenagem ao personagem durante o "Mais Você". "Tenho o Louro José como meu terceiro filho. É amor de mãe o que sinto por ele. E a falta que ele me faz quando saio de férias ou quando, por algum motivo, gravo sem ele? Só ele sabe como ele é importante pra mim! Amo você, meu Louro José!", disse a apresentadora.

Vida pessoal

Publicidade

Por alguns momentos, a vida privada de Tom Veiga tomou uma proporção grande. O ator foi casado com Alessandra Veiga por cerca de 20 anos, quando decidiu fazer uma tatuagem em homenagem à esposa. Ao postar a fotografia do resultado no Instagram, Alessandra criticou o desenho. "Odiei!!! Eu já tinha pedido para você não fazer a tattoo de Catrina com meu rosto. Você tem direito de gostar e querer tatuar isso, mas com outro rosto, uma personagem, sei lá. Respeito a cultura mexicana, mas eu não cultuo a morte. Se eu soubesse que as fotos que você pediu hoje fosse pra isso, tinha escolhido qualquer uma, não as que eu mais gostava, como você pediu. NÃO GOSTEI!!!", comentou.

Depois da crítica de Alessandra, os internautas passaram a zombar do desenho feito pelo intérprete do Louro José. Logo depois, Tom Veiga decidiu apagar a conta na rede social.

Publicidade

Dois anos após o divórcio, o ator casou com Cybelle Hermínio Costa. O casal se separou recentemente, após oito meses da união. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, Tom estava deprimido por causa da separação.