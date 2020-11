Por O Dia

Além disso, também no dia 22 de dezembro, após o show, Paulo Gustavo vai invadir a telinha com o inédito '220 Volts Especial de Fim de Ano', interpretando seus mais famosos personagens em esquetes natalinas.O 'The Voice Brasil' vem para agitar a noite da véspera de Natal, juntando o time de técnicos e nomes marcantes das temporadas passadas no palco do programa. Todos vão performar um repertório de hits que marcaram o programa.Já no dia de Natal, mãe e filha ganham o espaço na telinha. Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estrelam o episódio 'Gilda, Lúcia e o Bode', sequência de 'Amor e Sorte', série exibida em setembro pela Globo.Para quem não perde uma retrospectiva — e a desse ano deve ser mais do que marcante —, anote na agenda: será no dia 29 de dezembro, com apresentação de Sandra Annenberg e Glória Maria.E vai ter show da virada, sim! Só que diferente, é claro. Ao vivo e inédito, mas sem público, o evento será uma parceria com o Multishow, realizado no Forte São Marcelo, em Salvador. Quem comanda a festa são os artistas Ivete Sangalo e Gusttavo Lima.