Publicado 21/11/2020 10:59 | Atualizado 21/11/2020 11:07

Rio - MC Mirella foi eliminada da semana no reality "A Fazenda 12" . Com 29,44% dos votos, a musa teve de dizer adeus à competição e ao prêmio milionário. No entanto, ao sair do jogo, teve uma grata surpresa: Dynho Alves, seu ex-noivo, fez uma grande declaração à ex-peoa no Instagram.

Confira o depoimento:



“Orgulho é a palavra que eu te defino Mirella, estou muito orgulhoso, você foi incrível foi sensacional maravilhosa, triste por um lado, mas feliz pelo outro. triste por ter saído e não pode ir até a final e levar esse prêmio. feliz pelo fato que eu vou até você te dar um abraço bem forte e te parabenizar por tudo, por ser essa menina mulher incrível que você foi, amorosa, carinhosa, brava, apegada, ciumenta. Na verdade, somos seres humanos falhos, erramos e acertamos a todo momento, não somos perfeitos e nunca vamos ser, mas o que importa é que eu achei você sensacional, te ver na TV todos os dias te acompanhar a todo momento foi demais”.

“Ver você nas festas dançando brincando se divertindo dando trabalho bêbada, caindo desmaiando, eu gostei de tudo mesmo, até das suas risadas escandalosas que eu estava com saudades de ouvir, olha só fiquei com um pouco de ciúmes mas me controlei, foi uma experiência incrível, todo mundo pode ver um pouco da nossa BadMi, e todas as vezes que você dormiu com a nossa foto do seu lado, chorei junto de tristeza das vezes que você chorou de saudades".

“Agora você está de volta para matar as saudades das pessoas que você ama, das pessoas que gostam de você de verdade. Vai matar as saudades da sua família dos seus amigos e da Princesa. Então parabéns e seja sempre você mesma autêntica e verdadeira”.