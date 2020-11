Rodrigo Constantino é demitido da Jovem Pan e da Record Reprodução

Rio - A RedeTV! acaba de anunciar a contratação de Rodrigo Constantino. O jornalista integrará o elenco de comentaristas fixos do 'Opinião no Ar', apresentado por Luís Ernesto Lacombe, e terá participações nas demais plataformas de conteúdo do canal.

A partir desta semana, Constantino fará entradas ao vivo no telejornal, fomentando o debate de ideias pautado em temas importantes do noticiário, ao lado de Amanda Klein e Silvio Navarro. Em comunicado enviado pela emissora, Constantino se disse empolgado com a nova etapa. “Eu não poderia estar mais animado com uma parceria. Afinal, vou dividir a bancada com jornalistas por quem tenho o maior respeito, como Lacombe, Silvio Navarro, e numa emissora que já deu todas as provas de coragem e independência. Tenho certeza de que teremos muitos debates construtivos, levando informação e opinião de qualidade ao público da RedeTV!”, disse.

