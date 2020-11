Dira Paes teve cenas quentes com Manoela Aliperti em ’As Five’ Reprodução

Por iG

Publicado 30/11/2020 08:59 | Atualizado 30/11/2020 08:59

São Paulo - Dira Paes gravou uma participação em "As Five", spin-off de "Malhação- Viva a Diferença". Na série do Globoplay, a atriz interpreta a jornalista Alice, que se relaciona com Lica, personagem de Manoela Aliperti. Em um determinado momento, as duas vivem cenas bem quentes e que deram o que falar nas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

Em entrevista a colunista Patrícia Kogut, Dira Paes contou que gostou bastante da repercussão que a cena teve. A atriz disse que ficou envaidecida e comentou o fato de mulheres como ela, que já passaram dos 50, serem consideradas sensuais nos dias de hoje.

"Esses comentários são muito bem-vindos. Eu acho que faz parte já desse olhar contemporâneo de que mulher é atemporal. Nós somos mulheres até o final da vida, então receber esses elogios só me envaidece e me deixa muito feliz e achando que as pessoas gostam de mim do jeito que eu sou. Tenho meus cuidados sem grandes exageros. Mas eu me sinto uma atriz disposta tanto para ir para esse lado da beleza como para o lado da simplicidade, onde a beleza não é importante", contou.

A artista também contou como foi a preparação para as gravações com Manoela Aliperti. "Nós nos conhecemos um pouco antes de entrar em cena e eu acho que essa falta de intimidade entre as personagens foi boa. Isso fez com que as cenas ficassem até mais reais. E nessa mais íntima, é a evolução das duas personagens. Achei muito linda essa abordagem entre uma jovem mulher e uma mulher mais madura se encontrando. Fluiu de uma maneira muito orgânica, que fez com que as pessoas gostassem muito. A Manu é uma grande atriz e ela está de parabéns por todo esse trabalho. Todas elas são muito talentosas, mas eu tive contato com a Manu e realmente ela é uma atriz muito concentrada e muito precisa", disse Dira.