reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 16:06 | Atualizado 03/12/2020 16:19

Rio - Boninho, diretor da Globo, mandou uma indireta para todos os que têm tentado adivinhar quais serão os possíveis participantes da próxima edição do Big Brother Brasil.

fotogaleria

Irônico e irreverente como sempre, o diretor apareceu com um capacete feito de papel alumínio, para "se proteger" das especulações."A moda agora é tentar entrar na minha mente e publicar quem eu quero para o BBB. Mas não sou bobo, não, e uso meu capacete contra ondas magnéticas. Assim fico protegido de invasores!", brincou Boninho na legenda da foto publicada no Instagram, na tarde desta quinta-feira (03).As especulações sobre o elenco têm sido constantes. Nesta manhã, Mariana Rios havia sido "cotada" para integrar a lista de participantes , mas a atriz negou a informação.Além disso, outros nomes já foram citados, como o de Gabriela Pugliesi . O fã-clube de Raissa Barbosa, ex-peoa de 'A Fazenda', também tem dado trabalho ao diretor, com pedidos para que a modelo seja convidada para o programa