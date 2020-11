Gabriela Pugliesi Internet

Por iG

Publicado 25/11/2020 15:50

Segundo o colunista Fefito, Gabriela Pugliesi está sendo sondada para entrar na próxima edição do Big Brother Brasil.



A Globo não costuma divulgar os participantes com antecedência, mas Boninho já declarou que pensa em confinar 18 pessoas na casa mais vigiada do país, metade famosos e metade anônimos. A lista de desconhecidos está na fase final de seleção e deve ser concluída em dezembro. Todos os brothers e sisters irão receber o mesmo cachê e concorrerão ao prêmio de R$ 1,5 milhão.



O "BBB 21" está previsto para estrear no dia 25 de janeiro. Após o sucesso do "BBB 20", a expectativa é que o reality show fique no ar até maio e seja a maior temporada do programa até então . Tiago Leifert será o apresentador e Rafael Portugal deve continuar com o quadro humorístico.