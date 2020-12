Biel reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 14:52 | Atualizado 05/12/2020 14:56

Rio - Biel se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã deste sábado. Após se desentender produção de 'A Fazenda 12', o cantor quebrou objetos da casa. No entanto, há uma regra: quem quebrasse algo, seria automaticamente expulso do programa.

Tudo começou quando o peão foi chamado ao closet para trocar o microfone, se desentendeu com algum membro do estafe da produção do programa e deixou o local reclamando e xingando muito. O funkeiro, então, quebrou objetos da casa. Ele ainda alegou a Tays Reis ter se sentido desrespeitado. A Record ainda não se pronunciou sobre o assunto.

No Twitter, os internautas pediram a expulsão do Biel por ele ter descumprido a regra. "Eu esperando Biel ser expulso pelo vidro que quebrou! Ou a regra e só pra Raíssa mesmo?", comentou outro.

