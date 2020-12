Por O Dia

Publicado 07/12/2020 16:14 | Atualizado 07/12/2020 16:29

Rio — O aguardado remake da novela 'Pantanal', anunciado pela Globo há alguns meses, vai sair apenas no segundo semestre de 2021.



Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do R7 a emissora deve começar as gravações em abril do próximo ano, apesar das datas ainda estarem incertas devido aos atrasos por conta da pandemia do novo coronavírus.'Pantanal' foi exibida originalmente na Rede Manchete, em 1990, escrita por Benedito Ruy Barbosa. O remake será roteirizado pelo neto do autor, Bruno Luperi, e dirigido por Rogério Gomes.Nomes como Rafael Cardoso e Antônio Fagundes já estão reservados para o elenco, que ainda não tem a intérprete da nova Juma Marruá. O papel que lançou Cristiana Oliveira à fama segue em disputa nos bastidores da emissora. Cristiana sugeriu que o papel fosse para uma atriz do Mato Grosso. Outras atrizes já foram cotadas, como Giullia Buscacio e Rafa Kalimann.