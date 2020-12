Por O Dia

Publicado 08/12/2020 18:48 | Atualizado 08/12/2020 18:54

Rio - Os fãs de Eduardo Galvão poderão matar a saudade do ator, que morreu vítima da Covid-19 na noite segunda-feira, na telinha em breve. É que ele está no elenco da novela 'A Viagem' (1994), que será reprisada no canal Viva, este mês, após o término de 'Chocolate com Pimenta' (2003), no horário da meia noite e das 15h30.