Eduardo Galvão Roberto Filho / AgNews

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 07:53 | Atualizado 08/12/2020 08:20

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais nesta segunda-feira para lamentar a morte de Eduardo Galvão. O ator de 58 anos morreu nesta noite vítima da covid-19. Galvão estava internado há mais de uma semana no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, em decorrência do coronavírus. Ele deu entrada na unidade com 50% do pulmão comprometido. Por conta de complicações, o ator chegou a ser entubado e passou os últimos dias na UTI.

fotogaleria

Publicidade

A apresentadora Angélica, com quem Galvão atuou na novelinha "Caça Talentos", disse que não consegue acreditar. "Está muito difícil", escreveu. O ator José de Abreu afirmou que o amigo foi "mais uma vítima do descaso". O Clube de Regatas do Flamengo, time do veterano, também lamentou a morte. "Grande rubro-negro e sempre participativo nos eventos do clube", disse o perfil. "Meu Deus do céu... Perdemos o grande ator Eduardo Galvão para a Covid-19. Que tristeza, que lástima! Jovem, saudável... E nos deixou. Meus sentimentos à família. Que tragédia esse vírus é...", disse o Youtuber Felipe Neto.

Confira o que os famosos disseram:

Publicidade

Angélica: Eu não consigo acreditar que essa doença te levou da gente. Está muito difícil. Precisamos tanto da sua leveza, alegria, liberdade e carinho nesse mundo! Era sempre tão bom te encontrar. Você foi um presente lindo que a fada Bela me deu. Uma parceria linda, mágica, Artur e fada Bela, Eu e você. Obrigada por sua amizade, por ser esse cara tão especial no meu coração e no coração de tanta gente! Sim... porque você é uma unanimidade! Amado por todos que tiveram a oportunidade de estar mais pertinho! Descanse em paz, meu querido “Duardo”. Meu carinho e sentimento a família.

Publicidade

Felipe Neto: Meu Deus do céu... Perdemos o grande ator Eduardo Galvão para a Covid-19. Que tristeza, que lástima! Jovem, saudável... E nos deixou. Meus sentimentos à família. Que tragédia esse vírus é...

Meu Deus do céu...



Perdemos o grande ator Eduardo Galvão para a Covid-19.



Que tristeza, que lástima! Jovem, saudável... E nos deixou.



Meus sentimentos à família. Que tragédia esse vírus é... pic.twitter.com/L6gyRcePtd — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 8, 2020

Publicidade

José de Abreu: RIP meu amigo Eduardo Galvão. Mais uma vítima do descaso… RIP Eduardo Galvão! O mais novo da turminha. O mais alegre, o mais engraçado, o mais saudável! Dor imensa!

RIP meu amigo Eduardo Galvão. Mais uma vítima do descaso… #COVID19 — José de Abreu (@zehdeabreu) December 8, 2020

Publicidade

Clube de Regatas do Flamengo: O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ator Eduardo Galvão, vítima da Covid-19. Grande rubro-negro e sempre participativo nos eventos do clube, Eduardo deixará muitas saudades.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ator Eduardo Galvão, vítima da Covid-19. Grande rubro-negro e sempre participativo nos eventos do clube, Eduardo deixará muitas saudades. #CRF pic.twitter.com/EvPw42sLlc — Flamengo (@Flamengo) December 8, 2020

Publicidade

Regiane Alves: Que triste a partida do Eduardo Galvão, um grande ator!! Meus sentimentos a família e amigos, ele nos deixa um trabalho muito bonito. Que triste a partida do Eduardo Galvão, um grande ator!! Meus sentimentos a família e amigos, ele nos deixa um trabalho muito bonit Que triste a partida do Eduardo Galvão, um grande ator!! Meus sentimentos a família e amigos, ele nos deixa um trabalho muito bonito. Que triste a partida do Eduardo Galvão, um grande ator!! Meus sentimentos a família e amigos, ele nos deixa um trabalho muito bonit pic.twitter.com/wArciWI39A

Publicidade

Leo Jaime: Perdemos o querido Eduardo Galvão. Mais uma vítima do Covid. Pessoa muito querida e grande artista.

Perdemos o querido Eduardo Galvão. Mais uma vítima do Covid. Pessoa muito querida e grande artista. — Leo Jaime (@LeoJaime) December 8, 2020

Publicidade

Boninho: Acabo de receber a noticia que um querido amigo perdeu a luta para a covid. Eduardo Galvão era uma doce e divertida pessoa. Meu parceiro no #cacatalentos programa da @angelicaksy ator talentoso, divertido. Pra muitos e só uma gripe, para quem perde parceiros é uma peste grave. Eu sigo com medo e com todos os cuidados. Covid mata sim.