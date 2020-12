'Largados e Pelados' Divulgação / Discovery Channel

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 17:08 | Atualizado 10/12/2020 17:13

EUA — Fenômeno no Discovery Channel, o reality 'Largados e Pelados' vai ganhar uma versão totalmente brasileira. Segundo a equipe do canal, o chamado para seleção de elenco deve ser anunciado em breve.



A versão norte-americana ('Naked and Afraid') estreou em 2013, e foi sucesso absoluto, especialmente no Brasil.