Casais testam a relação em novo reality do Multishow

O convívio e as relações pessoais têm sido postos à prova nesses dias de isolamento. Agora imagine ficar isolado com seu par no meio da Mata Atlântica, sem roupa, e sozinhos para enfrentar diversos desafios. Essa é a história de 'Se Sobreviver, Case', novo reality do Multishow, que estreia hoje às 22h30. Quatro casais vão colocar o relacionamento em um teste extremo para descobrirem se podem dar o próximo passo: casar. São 20 episódios, exibidos sempre no mesmo horário, de segunda a sexta-feira.

Layra e Viviana; Paula e Renato; Sayuri e Wender; e Vitória e Stefano dão vida ao programa. Todos são pessoas comuns, sem nenhum tipo de preparo ou treinamento, em diferentes estágios do relacionamento. Na estreia, os casais perdem as roupas e ganham uma caixa com itens básicos que os acompanham durante todo o programa. A qualquer momento, os competidores podem receber a missão de se separar do parceiro e trocar de acampamento para fazer escambo com os vizinhos.

Vitória Duarte e Stefano Livani vivem um relacionamento aberto e a distância há um ano e nove meses. Para o casal, que não se encontrava com frequência, a convivência extrema despertou novas percepções um sobre o outro. É o que conta Vitória, estudante de Odontologia de 25 anos.

"Só sabíamos o que era estarmos juntos por tanto tempo nas férias, quando cada um se encontra em suas melhores versões. Posso dizer que tivemos a chance de conhecer, nesse programa, a pior versão de cada um. Esse tipo de reflexão serviu para nos encararmos de frente com mais verdade", diz ela.

Segundo Stefano, a falta de um prêmio no programa não foi um problema. Ele explica que encarou as situações do reality como oportunidades de crescimento para a relação. Apesar das dificuldades, o modelo e comerciante de 29 anos garante que em nenhum momento pensou em sair da atração. "Coloquei na minha cabeça que nada poderia me tirar dali", afirma. Agora, com a exibição do programa em meio à pandemia, Livani destaca o atual momento dos casais.

"Eles estão tendo que conviver muito tempo juntos sob o mesmo teto. Essa situação de estresse gera uma grande possibilidade de atrito na relação. Ou a relação evolui, ou termina de vez", frisa o modelo.