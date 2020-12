Danielle Winits, Giullia Buscacio e Lucy Ramos Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 08:26 | Atualizado 14/12/2020 08:28

Rio - Após problemas com elenco envolvendo a Covid-19 , o "Domingão do Faustão" finalizou a segunda etapa da competição, neste domingo, e definiu quem vai para a final do 'Dança dos Famosos 2020'. Danielle Winits, Giullia Buscacio e Lucy Ramos obtiveram as maiores notas e são as finalistas.

Na classificação da segunda etapa, após os ritmos foxtrote e do samba, Danielle Winits ficou em primeiro lugar, Giullia Buscacio em segundo e Lucy Ramos em terceiro.

Na próxima semana, as artistas com seus respectivos parceiros, Fernando, Danniel e Reginaldo, retornam aos estúdios da Globo para, pela primeira vez, dançar dois ritmos diferentes: a valsa e o tango. Quem conquistar as maiores notas nas performances será a vencedora da temporada e levará um carro para casa.

Luiza Possi, Guta Stresser, Isabeli Fontana, André Gonçalves e Marcelo Serrado também participaram da segunda etapa da disputa. No programa, Faustão agradeceu a participação de competidores que não conseguiram seguir no quadro por algum motivo de saúde: Juliano Laham, Belutti, Felipe Titto e Zé Roberto.