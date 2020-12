Mateus Carrieri reprodução do instagram

Por O Dia

Rio - Mateus Carrieri confirmou que estava namorando uma menina de 26 anos antes de entrar para 'A Fazenda 12', da Record TV, através da 'Live do Eliminado', nesta segunda-feira.

"Na pandemia, no começo da pandemia, eu namorei uma menina de 26 anos. Foi a primeira vez que eu namorei uma menina tão nova, foi novo pra mim, mas eu vi que tinha alguma coisa errada quando eu entrei em casa e as minhas filhas e ela estavam cantando alucinadamente as músicas do High School Musical. E as três amavam o Troy Bolton. Então o lance da idade tava pegando um pouquinho", brincou ele, se referindo ao papel que Zac Efron teve no musical.

Ele ainda deu detalhes sobre a separação dos dois e disse que isso aconteceu antes dele entrar no reality. . "Eu me separei dela, a gente terminou antes de eu aceitar ir para a fazenda. Nem tinha aceitado quando a gente terminou, Não foi aquela de: 'Você terminou para entrar na Fazenda'. Não. Inclusive só contei para ela quando eu estava pré-confinado. Na verdade, acho que ela descobriu e me mandou uma mensagem quando eu tava no pré-confinamento. Tentei despistar, mas depois eu abri: 'É verdade,vou entrar na Fazenda'", explicou.

