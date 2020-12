Anitta e Fito Páez na final da Libertadores 2019 Reprodução

Publicado 16/12/2020 09:47 | Atualizado 16/12/2020 09:51

Rio - Poderosa, empresária, milionária... E pé quente também? Bom, Anitta garante que sim. Como mostrado no documentário 'Anitta: Made in Honório' . No primeiro episódio, a cantora mostra os bastidores de sua apresentação na final da Libertadores de 2019. Anitta se apresenta e vai embora. No caminho, descobre que o Flamengo venceu a partida e, consequentemente, a competição. "O Brasil tem que me chamar sempre para cante nessas p****. Sempre que eu canto o Brasil ganha", brinca a cantora.

Empolgada, Anitta sai cantando músicas da torcida do Flamengo e abraçando funcionários do aeroporto no Chile.