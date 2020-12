Victor Alves e sua técnica, Iza Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 08:17 | Atualizado 18/12/2020 08:29

Rio - A nona temporada do "The Voice Brasil" chegou ao fim na noite desta quinta-feira e o público escolheu Victor Alves, do time Iza, como campeão. Ele levou o prêmio de R$ 500 mil e ainda assinará um contrato com a Universal Music, que gerenciará sua carreira na Indústria. "Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto eu estou feliz", disse Victor.

fotogaleria

Publicidade

Os finalistas desta temporada foram Ana Canhoto, do time Lulu, que abriu a noite com a música "My Heart Will Go On", de Celine Dion. Em sequência, Douglas Ramalho, do time Teló, cantou "Eu Sei Que Vou Te Amar". Izzra, do Time Brown, homenageou Iza com a música "Saudade Daquilo" e Victor Alves finalizou o primeiro round com "Graveto", de Marília Mendonça.

Michel Teló emocionou Iza e Tiago Leifert ao cantar sua nova música, "O Tempo Não Espera Ninguém". "Música linda, Teló. Você não deveria ter feito isso com a gente", disse o apresentador.

Publicidade

Na segunda rodada de disputas, Ana Canhoto cantou "Velha Infância", dos Tribalistas; Douglas Ramalho performou "Say You Won't Let Go", de James Arthur; Izrra cantou "Você É Linda", de Caetano Veloso; e Victor Alves cantou "Diamonds", de Rihanna.