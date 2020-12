Wagner Moura Reprodução da internet

Rio - Wagner Moura vai estrelar mais uma produção internacional. A confirmação foi feita pela própria Netflix, nesta nesta quinta-feira, em seu Twitter. O ator brasileiro foi escalado para o filme "The Gray Man", produção com direção dos irmãos Russo.

"Fiz um teste aqui e percebi que meu coração aguenta um filme com Wagner Moura, Ryan Gosling, Chris Evans, Jessica Henwick e Ana de Armas no elenco. Sim, meu corpo está pronto para o meu novo filme dos irmãos Russo, 'The Gray Man'", diz a publicação da Netflix no Twitter.

A trama, que deve começar a ser gravadaem 2021, será baseada no livro de Mark Greany lançado em 2019. A história acompanha um antigo agente da CIA, Court Gentry, que agora atua como assassino de aluguel. Nos bastidores do do mundo do streaming, estima-se que o filme será um dos mais caros já feitos pela Netflix, tendo orçamento de 200 milhões de dólares, cerca de um bilhão de reais.