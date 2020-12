Flay pede empatia para Victor Hugo, que está internado com covid-19 Reprodução

Por iG

Publicado 22/12/2020 09:35 | Atualizado 22/12/2020 09:40

São Paulo - Flayslane pediu orações a Victor Hugo, seu colega de confinamento do 'BBB 20' que está internado na UTI com Covid-19. "Por favor gente, orem, rezem, conversem com Deus, da forma que vocês preferirem, mas peçam pela vida dele, por favor", escreveu a cantora no Twitter. Nos comentários da publicação, no entanto, alguns disseram que ele não deveria ter se aglomerado em festas e reuniões.

"Foi pra festa do marido do Carlinhos Maia umas semanas atrás e agora está com o covid. Entendi, mas vamos orar sim, com certeza!!!! Mas fiquem em casa, pelo amor", disse um internauta. "Isso que da Fura quarentena Flay junto com ele", comentou outro. "Estão cagando pro Covid-19 desde que sairam da casa. Não ligam! Fazem pouco caso!", comentou um terceiro.

"Aí Flay tá vendo como isso é sério? Pelo amor de Deus tome cuidado, será se vcs só irão aprender na dor realmente já q por amor é difícil?! Ele vai ficar bem em nome de Jesus Cristo e espera q vc e os outros tenham aprendido a lição", aconselhou uma seguidora de Flay no Twitter.

Logo depois, na madrugada desta terça-feira (22), Flay voltou ao seu Twitter, dessa vez para pedir empatia e para que as pessoas 'não apontassem o dedo'. "Como tem gente podre nessa porr* de internet, vocês chegam a desejar a morte das pessoas porque não simpatizam ou não concordam com elas? Empatia não se pratica só com quem vocês gostam não, pow. É SEM OLHAR A QUEM! Não é hora de apontar o dedo, apenas orar por mais uma vida em risco", escreveu.

