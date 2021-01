Daphne Bridgerton (Phoebe Dyvenor) e Simon Basset (Regé-Jean Page), os protagonistas da primeira temporada de Bridgerton Liam Daniel / Netflix

Publicado 21/01/2021

Rio - Foi a gente que pediu, sim! A Netflix acaba de confirmar a segunda temporada de Bridgerton. A série, que conta os bastidores da alta sociedade britânica, é uma das produções mais assistidas do catálogo de streaming tanto no Brasil, como no mundo. De acordo com a Netflix, as gravações voltam ainda no primeiro semestre de 2021 e aí é só torcer para o reencontro com o Duque de Hastings. Confira, abaixo, o pronunciamento especial que a empresa de streaming fez aos fãs da série.

"Querido leitor,



As pessoas estão alvoroçadas com os últimos boatos, então é minha honra noticiar: Bridgerton retornará oficialmente para uma segunda temporada. Eu espero que você tenha guardado uma garrafa de licor para essa ocasião tão aprazível.



O elenco incomparável de Bridgerton irá retomar a produção no primeiro semestre de 2021. Esta autora foi informada por fonte confiável que Lorde Anthony Bridgerton pretende dominar a temporada social. Estarei com a minha caneta preparada para reportar toda e qualquer novidade dos acontecimentos românticos.



No entanto, querido leitor, antes de incendiar a seção de comentários e pedir mais detalhes sórdidos, não estou inclinada a revelar mais informações no momento. A paciência, no final das contas, é uma virtude.



Atenciosamente,

Lady Whistledown"