Publicado 25/01/2021 20:31 | Atualizado 26/01/2021 12:18

Rio - Após anunciar sua saída da TV Globo, Faustão pode voltar à Band. O apresentador começou sua carreira como animador de auditório na emissora, com o programa "Perdidos na Noite". A informação é do colunista Leo Dias, do site Metrópoles.



Ainda segundo o colunista, o presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad é amigo de Faustão. Inclusive, a família Saad, proprietária da Band, teria dado carta branca para ele escolher o horário que bem entender na emissora.

A TV Globo confirmou, na tarde desta segunda-feira, a saída de Faustão da emissora. De acordo com informação divulgada pelo colunista Flávio Ricco, ainda pela amanhã, o apresentador não renovaria o contrato no final de 2021.

Fausto Silva permaneceu na emissora por 32 anos. A saída dele da vênus platinada causou o maior furor nas redes sociais.