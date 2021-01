Lupin Reprodução

Publicado 28/01/2021 16:27

Rio - Vai ter mais golpe e foi a gente que pediu, sim! A Netflix acaba de confirmar a segunda temporada da série 'Lupin'. A segunda parte da produção francesa, que foi número 1 no Top 10 da plataforma de streaming em mais de 10 países, já estreia no fim do primeiro semestre de 2021. Ou seja, falta pouco.

Protagonizada po Omar Sy, 'Lupin' mostra a saga de um homem - mestre em golpes - para provar a inocência de seu pai, morto na prisão quando ele ainda era uma criança.