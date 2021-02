Por O Dia

Publicado 05/02/2021 15:51 | Atualizado 05/02/2021 15:52

Nesta sexta-feira, Sarah fez uma revelação inusitada. Em uma conversa com Gilberto, Juliette e Viih Tube, a sister disse que já fez uma participação na série "Lúcifer", da Netflix.

"Eu não vi na série, mas eu fiz. Acho que foi na quarta temporada, na boate do Lúcifer. Foi uma cena que ele tomou um tiro, eu estava sentada no bar, mas eu nem vi a cena ainda", contou.

ACHEI A SARAH EM LUCIFER KKKKKKKKKKKKK #BBB21 pic.twitter.com/2kk3wIvTEY — Luciano ESPECIALISTA EM BBB (@LucianoLeidens) February 5, 2021

Surpresos, os colegas de confinamento pediram mais detalhes a Sarah. "Nossa que sonho, ficar do lado daquele homem", disse Gilberto. Sarah ainda disse que a participação de cinco dias nas gravações resultou em um bom dinheiro. "Olha, eu não falei nada, fiquei em umas cenas de costas e ainda ganhei 365 dólares por dia (R$1.957,20)", disse."Ainda tenho os contatos para atuar como figurante, participei também do The Voice, de programas de lipsink, bati muita palma", contou rindo. "Nossa para ganhar um dinheirinho e aparecer assim, sem falar nada? Me passa mulher", brincou Juliette.