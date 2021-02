Lucas fala sobre beijo em Gil: ’Foi liberdade, foi sentimento’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 12:07 | Atualizado 09/02/2021 12:15

Rio - Fátima Bernardes, de 58 anos, contou com a participação de Lucas Penteado , de 24, no "Encontro", na manhã desta terça-feira. Respeitoso, Lucas chamou a apresentadora de "dona Fátima", o que repercutiu nas redes sociais. Alguns internautas acreditam que Fátima ficou incomodada por ser chamada de "dona".

Da primeira vez que Lucas a chamou de "Dona Fátima", a apresentadora apenas revidou: "Diga, seu Lucas". Após o ator chamá-la dessa forma mais algumas vezes, Fátima pediu para ele parar. "Para de me chamar de Dona Fátima que eu já estou me sentindo aqui..."

Lucas explicou que era uma forma carinhosa de se referir a apresentadora. "Sabe por que a senhora é a dona Fátima? Porque a senhora é a dona do coração brasileiro", disse. "Meu Deus, que menino conquistador", brincou Fátima Bernardes.

"Eu pedi para algumas pessoas falarem com a senhora que eu queria vir no seu programa, não porque eu sou conquistador, mas porque eu me senti a vontade aqui", respondeu o ator. "É um programa gostoso de assistir, é leve e a senhora é dona do coração do Brasil".

encontro com Dona Fátima Bernades — renata (@renataxrs) February 9, 2021

“Dona Fátima”



APRENDE COM O LUCAS A TER EDUCAÇÃO KAROL CONCA — Luide (@luide) February 9, 2021

ô Dona Fátima! HAHAHAH, o Lucas é a coisa mais fofa, MEU DEUS #EncontroComFátima — Merengue de emoções (@barbarakraussz) February 9, 2021

Dona Fátima hahaha Lucas tão educadinhooo, amo tanto ele #Encontro — nordestina com amor (@anafidelisl) February 9, 2021