William Bonner ironiza pedido de ajuda de Bolsonaro para a China

Por iG

Publicado 10/03/2021 07:55

São Paulo - William Bonner chamou atenção dos telespectadores do "Jornal Nacional", na terça-feira, ao noticiar que o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) formalizou um pedido de ajuda à China.

Após a exibição da matéria em que o governo Bolsonaro diz solicitar a compra de 30 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, William Bonner ironizou: "O Brasil precisa de vacina, e está pedindo ajuda para quem? Para a China!".

O tom do jornalista tem relação com as críticas frequentes que o governo Bolsonaro tece à China. Durante a pandemia, o chefe de estado, por exemplo, culpou o país por não ter contido o vírus e rejeitou inúmeras vezes vacina chinesa.

