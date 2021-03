Carla Diaz no Mais Você Reprodução/Globo/Twitter

Publicado 24/03/2021 09:52 | Atualizado 24/03/2021 10:57

Rio - Após ser eliminada do "BBB 21" nesta terça-feira , Carla Diaz foi recebida por Ana Maria Braga para o tradicional café da manhã com o eliminado. Durante o "Mais Você", a atriz falou sobre sua trajetória no game e se mostrou decepcionada com comentários de Arthur, seu affair no jogo. Antes de saudá-la com um "Inshallah", a apresentadora relembrou a disputa acirrada do paredão e a diferença menor que 1% para o segundo colocado, Rodolffo.

"Minha noite foi muito agitada. É um processo de entrevistas. Até agora, eu não consegui nem mexer no meu telefone. Não consegui saber nem de metade das coisas que aconteceram e preferi não saber também porque curti muito minha mãe, meu cachorro e minha família. Com o tempo, vou analisando as questões. Mesmo não dormindo, não tive como analisar a minha trajetória", começou Carla.

Ana Maria, então, colocou em pauta a relação da atriz com o crossfiteiro Arthur e comparou a reação dele nas saídas do rapper Projota, na semana passada, e da própria atriz, na noite desta terça. A princípio, Carla defendeu o affair e disse que era lógico ele ter ficado mais abalado com a saída do melhor amigo porque "estavam juntos desde o primeiro dia".

Questionada sobre a perda da preferência do público, que a colocou no Quarto Falso, ela argumentou que não tinha como saber de todas as informações. "Eu nunca me coloquei em um pedestal. Sabia que poderia ser julgada pelas minhas ações. A gente lá não tem certeza de nada", declarou Carla.

"Eu tinha informações privilegiadas, mas não eram informações que me levavam a ter o posicionamento correto. Quando estava no quarto, eu só tive um tempo curto para assistir e eu só vi sinceridade (do Arthur). Quem nunca fez uma interpretação diferente do que é a vida real?", perguntou à apresentadora, que respondeu e disparou que a atriz se "negou a enxergar" por estar apaixonada.

Em seguida, Carla Diaz continuou a defendê-lo. "Ele sempre foi respeitoso. Essa parte de ajoelhar também foi cena já que, na primeira vez, da flechada, ele também se ajoelhou. Era uma forma de dizer que estava voltando para o jogo e confiando nele", disse Carla. "Lidar 24 horas com a pessoa em mundo totalmente diferente, em uma bolha, com pressão e dificuldades, deixava a gente muito confuso. Eu nunca tinha tido uma relação onde eu estava conhecendo alguém 24 horas por dia", completou.

Virada de posicionamento

Depois de Ana Maria Braga mostrar novas imagens de Arthur falando "pelas costas" da atriz, Carla Diaz mudou de posicionamento, se mostrou surpresa e desabafou. Ela ainda agradeceu por Ana Maria estar abrindo os olhos dela. A atriz também garantiu que o importante é aprender com os erros.

"Ana, primeiro, quero te agradecer por mostrar a realidade. Quando a gente gosta, a gente fica cega, principalmente quando a gente não está vendo tudo que acontece. É obvio que estou muito chocada, eu não esperava, estou bem chateada, não é a toa que eu estava aqui comendo e processando. É algo que não desejo para mulher nenhuma. É muito triste ver homens tendo esse tipo de atitude e as mulheres sendo julgadas. Estou sendo julgada por algo que não vi. Estou aqui arcando com as consequências, me entreguei, mas se a pessoa não foi recíproca, isso é problema dela", disse a atriz.

"O jogo foi uma experiência de aprendizado, de autoconhecimento. Você (Ana Maria) já sabe, já passou também por um câncer, sabe como a gente fica frágil, que não sabe como vai ser o dia seguinte. Quando eu me curei, eu prometi que ia viver intensamente. E foi o que eu fiz. Veio o convite do BBB, fui e me arrisquei. São 28 anos de carreira. Não sabia o que era dormir na frente das câmeras, tomar banho na frente das câmeras... Fico orgulhosa de ter vivido, de ter me jogado e, agora, vou arcar com minhas atitudes. Agi de acordo com o meu coração", finalizou a atriz.

"Não desejo pra mim, não desejo pra mulher nenhuma."

