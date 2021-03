Carla Diaz foi a sétima eliminada do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 07:31 | Atualizado 24/03/2021 07:34

Rio - Carla Diaz foi a sétima eliminada do "BBB 21" na noite desta terça-feira. A atriz teve 44,96% dos votos no paredão contra Rodolffo e Fiuk. A disputa foi acirrada. O sertanejo teve 44,45% dos votos e Fiuk ficou com 10,59% dos votos para deixar a casa.

Em seu discurso de eliminação, Tiago Leifert falou sobre o tempo e para os brothers não desperdiçarem oportunidades. "O jogo só deixa você invadir território, se você tiver uma causa justa. Mas você precisa ter uma causa. O que não dá para saber, é se a causa do público, é a mesma usada por vocês para votar (...) esse elenco do Big Brother vive intensamente. É um jogo da emoção. Se você tá coerente até agora, algo de errado aconteceu. Esse não é o jogo da coerência mais. O tempo tá contra vocês, falei semana passada. Quando você tem o jogo na mão, tem que aproveitar, não pode deixar pra depois", disse.

Esta é a segunda vez que Carla Diaz deixa o "BBB 21". Seu primeiro paredão foi falso e ela foi encaminhada para um quarto secreto, onde pode assistir aos seus colegas de confinamento. Ao voltar para casa, a atriz se ajoelhou e pediu Arthur em namoro, o que desagradou os fãs.