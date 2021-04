Sarah foi a oitava eliminada do BBB 21 Globo/João Cotta

01/04/2021

Rio - Sarah Andrade, de 29 anos, se destacou como uma das grandes jogadoras do "BBB 21". A brasiliense entrou no programa fazendo parte do grupo Pipoca, formado por anônimos, mas logo conquistou o carinho do público com sua sagacidade. A "espiã" do "BBB" ficou ainda mais forte quando formou com Gilberto e Juliette o chamado "G3". O trio despontou como favorito à final do reality show, mas se desfez. Com isso, Sarah perdeu sua vantagem e acabou eliminada com 76,76% dos votos na última terça-feira. Fora da casa, a ex-sister está feliz por ter sido fiel aos seus sentimentos e vê com bons olhos sua passagem pelo programa.

"Eu fiquei muito feliz com o todo, pensando do primeiro dia até o momento da minha eliminação. Eu cometi erros, sim, principalmente nas últimas semanas, e não apago isso. Mas eu tinha muito medo de não ter ninguém comigo aqui fora, e tive a grata surpresa de saber que tinha muita gente comigo, me acompanhando, torcendo. Isso foi um presente gigantesco", avalia.

Outro grande presente foi a amizade com Gilberto. Segundo Sarah, os momentos mais especiais que viveu no reality foram ao lado do economista. "A gente passava por muita coisa engraçada e criava muita teoria maluca junto. Tudo que eu vivia com ele, principalmente quando estávamos só nós dois, era muito gostoso. A gente conseguia ser a gente mesmo sem medo da casa; até esquecíamos que estávamos sendo filmados. Cada momentinho com ele foi muito, muito feliz. Eu sou muito grata por ter tido o presente de ter conhecido o Gil nesse programa. Se não fosse por ele, eu não teria chegado aonde cheguei no jogo. Ele me ajudou muito em tudo, desde as provas às festas; ele estava comigo o tempo todo".

Mas também houve momentos muito difíceis. O pior deles, para a consultora de Marketing, foi ter recebido votos de Rodolffo e Caio, que ela considerava amigos. "Já o momento mais difícil, e não é segredo, com certeza foi o modo como fui parar no último paredão. Me machucou muito ter ido ao paredão por votos de pessoas que eu gostava tanto. Doeu muito", lamenta Sarah, que ficou tão abalada que não conseguiu lutar para ficar no reality.

"Desestabilizou de verdade, muito. Eu não conseguia nem fazer minha campanha para ficar na casa, só chorava. Mas fiquei até mais surpresa com o voto do Caio do que com o do Rodolffo, porque nele eu já via alguns sinais que me mostravam que ele chegaria a votar em mim em algum momento do jogo, não naquele, mas mais para frente. Já o Caio me doeu mais porque era uma pessoa em quem eu não votaria de jeito nenhum. Lá dentro as coisas são muito mais intensas, então por isso fiquei naquele sofrimento todo. O susto do voto deles foi uma coisa de louco para mim".

Amizades

Além de Gil, Sarah tem um carinho muito especial por Camilla de Lucas e João Luiz. "As pessoas que eu tenho mais do que certeza de que vou levar para a vida inteira, de quem nunca duvidei e gostava demais, eram Gil, Camilla e João. Eu acho os três maravilhosos", garante a ex-sister, que se arrepende de ter julgado Juliette, com quem ela espera conversar aqui fora.

"Da Juliette eu desconfiei, sim, a partir de um momento, mas hoje eu estou vendo que julguei errado. Desconfiei de uma pessoa de quem eu não precisava ter desconfiado e confiei em outras em quem não devia ter confiado tanto. Me arrependo muito porque era mais ou menos o mesmo julgamento que eu tinha feito da Carla e até ela eu entendi; a Juliette, não. Mas agora eu vou assistir a tudo que aconteceu e, quando ela sair, a gente vai conversar. A Juliette tem um coração enorme e tenho certeza de que ela vai escutar o meu lado também. Ela sabe, tanto quanto eu, como é difícil estar ali dentro. Vou torcer para dar tudo certo e ficar tudo bem".

Incômodo

Sarah afirma que em um primeiro momento, Juliette era tão especial quanto Gil para ela. Mas algumas características da advogada começaram a incomodá-la. "Eu comecei a me incomodar quando a gente começou a alertar a Juliette sobre algumas pessoas e ela não escutou a gente. Eu fiquei agoniada! Tinha medo de ela estar fazendo um jogo 'lá e cá' e, por isso, não queria se indispor com ninguém. Teve uma conversa em que estávamos eu, ela e Gil, começamos a alertar sobre o Projota, ela e o Gil estavam perigando ir ao paredão e ela dizendo que não votaria nele. Eu fiquei desesperada! Ali uma anteninha minha acendeu. Mas agora eu tenho que assistir, até para entender se foi mesmo nesse ponto que as coisas mudaram ou se mais para frente aconteceu mais alguma coisa, porque ainda estou meio perdida".

Espiã

Sempre alerta, Sarah acabou ganhando o apelido de "espiã" entre o público, já que estava sempre nos lugares certos, na hora certa, pegando as informações certas. A brasiliense afirma que usou essa estratégia porque no início do jogo, ela e Gil não tinham outros meios de conseguir saber o que estava acontecendo na casa. Mas confessa que ficou com medo de ser considerada "fofoqueira".

"No começo do jogo a gente não tinha muitos aliados, as informações não chegavam. Se eu não fizesse assim, nunca iria saber de muita coisa. Mas eu não imaginava como isso estava sendo visto pelo público. Tanto que, em uma conversa que tive com a Pocah e ela jogou na minha cara que achava que eu era “leva e traz” , eu me desesperei com medo de as pessoas aqui fora me acharem fofoqueira. Tirei logo minhas coisas do quarto Colorido e fui para o Cordel. Se eu soubesse que o povo estava gostando não teria feito isso, não (risos). Graças a Deus deu tudo certo! Gostei muito dos memes".

Pandemia

Além do fim do "G3", algumas declarações de Sarah sobre a pandemia de coronavírus tiveram uma repercussão muito negativa com o público. "Tenho que me retratar e pedir desculpas pelo que falei sobre a pandemia, principalmente. Antes de eu ser confinada as coisas estavam a caminho de melhorar no Brasil, algumas questões estavam sendo regulamentadas. Saber que tinha piorado foi um choque. Mas nada disso justifica meu erro; errei, sim. Peço desculpas a todas as vítimas da Covid e a seus familiares, de verdade".

A consultora de Marketing acredita que todos esses fatores juntos podem ter culminado na sua eliminação. "Acho que eu falei o que não devia e falei demais. E também teve a desconfiança da Juliette; foi bem pesado. Só tenho que pedir desculpas e tentar consertar o meu erro".

Arrependimentos

A brasiliense, no entanto, não faria nada diferente em relação ao jogo. "Tirando essas falas equivocadas, acho que não (faria algo diferente). Sinto que faltou um pouco da Sarah alegre que eu sou aqui fora, mas eu não mudaria nada porque em todos os momentos eu estava sendo verdadeira, como eu sou. Tudo que eu fiz foi tentando acertar. Fui muito correta com os meus pensamentos e com o que eu estava sentindo no momento".

Torcida

A torcida de Sarah, é claro, vai para Gilberto. "Não tem como eu não falar Gil! Ele foi 100% maravilhoso, o tempo todo. Deu os bailes e as cachorradas dele, mas ele é incrível, é de verdade. Eu não só acho que ele vai chegar muito longe no jogo como eu torço para que ele chegue à final e ganhe esse programa. E o que eu puder fazer para ajudar, aqui de fora, vou fazer. Ele falava para mim que tinham que ser mil votos por hora, então vou fazer dois mil! Ele merece muito".

Planos

Sarah não levou o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas garante que vai correr atrás do prejuízo. "Ver o 'boom' das redes sociais, chegar ao hotel e ter gente gritando meu nome na porta... Inclusive, um beijo para esse povo, porque nunca imaginei nada parecido, estou me sentindo muito especial. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, tenho que conversar com a minha galera. Agora eu tenho uma equipe, nem sabia! Estou muito chique (risos)! Estou muito feliz e torcendo para que dê tudo certo nos próximos passos. Infelizmente o prêmio não veio, mas tudo bem, vou trabalhar muito para conquistar ele aqui fora".