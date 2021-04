Pocah toma café da manhã no ’Mais Você’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 09:39 | Atualizado 30/04/2021 10:45

Rio - A funkeira Pocah, 15ª eliminada do "BBB 21", tomou o já tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta sexta-feira. Durante o bate-papo com a apresentadora, Pocah falou sobre sua participação no reality show da Globo. Ao rever suas cenas dentro do "BBB", Pocah já começou a chorar.

"Desculpa", pediu a funkeira logo no início do programa. "É muito bom estar aqui", completou. A apresentadora perguntou se ela já sentia que ia ser eliminada do reality show. "Sim, eu estava sentindo desde a formação do paredão. Eu poderia ter feito diferente. Se eu disser que eu sabia o que eu estava fazendo, eu estou mentindo. A emoção é muito forte, estremece o corpo inteiro. Eu fiz algo achando que ia dar uma de jogadora, mas se eu tivesse ido pelo meu coração seria diferente", disse Pocah sobre escolher salvar Fiuk ao invés de salvar Gil.

"Eu devia ter salvado o Gil. Era o que o meu coração sentiu muito. Eu assisti (às cenas) aqui agora e espero que as pessoas tenham visto como foi difícil tomar essa decisão. Mas quando eu não podia mais ter voltado atrás, eu me desesperei. Me arrependo, não tenho vergonha. Não vou me envergonhar de quem eu sou. Eu me arrependo de não ter salvado o Gil, eu poderia estar lá dentro ainda. Eu realmente amo todos eles do fundo do meu coração e espero que a gente possa ser amigos aqui fora".

Pocah contou que uma de suas maiores dificuldades no programa foi ficar longe da filha, Vitória, de 5 anos. "Ficar longe da Vitória foi o meu maior desafio lá dentro. Eu me desdobrava pra trabalhar, viajar e ficar com ela o máximo que eu podia. Quando eu recebi o convite pro BBB, eu topei de cara. Fiz isso por mim, pela minha filha, que merece ter um futuro brilhante. Mas pensei 'eu vou conseguir' (ficar longe dela). A Vitória não é uma criança de apenas 5 anos, é uma anã de 35 anos. Não é possível ser tão inteligente. Eu tenho muito a aprender com ela. Ela super entendeu quando eu falei que ia pro programa. Ela é muito iluminada, é a luz da minha vida, todos os dias que apertou muito lá dentro, eu pensei 'é por ela'".

Juliette

Ana Maria também perguntou sobre a briga de Pocah com Juliette, que não gostou de ter recebido o voto da funkeira. "O único problema meu com a Juliette foi que lá atrás, eu passei exatamente pelo que a Ju passou. Lá atrás, quando ela votou em mim uma semana antes, foi quando a gente estava se aproximando muito. Ela é brilhante, incrível, muito amorosa", disse Pocah.

"Quando ela votou em mim, eu fiquei muito triste mas entendi. Eu pedi desculpas pra ela por não ter respeitado o momento dela. Mas nós continuamos amigas", completou. A funkeira também falou sobre a polêmica de ter usado o vestido de Juliette e ter votado nela.

"A gente trocava muito de roupa lá. Aí eu te pergunto: você acha que se eu tivesse a intenção de votar nela, eu ia pegar a roupa dela emprestada? Ela era a minha quinta opção. Ainda bem que está gravado. Infelizmente calhou de ter que votar nela. Aconteceu, a gente segue amiga. Quando ela sair, vou continuar pegando roupa emprestada com ela", brincou.

Basculho

Pocah se divertiu ao descobrir o que significa basculho, expressão usada por Gil ao se referir a ela. "Eu fiquei sabendo ontem. Ana Clara me mostrou o significado. Eu fiquei 'meu Deus, só vou saber lá fora'. Deixa o Gil do Vigor comigo", disse Pocah, levando tudo na brincadeira. "A gente já se perdoou, a gente sempre ri dessa treta. É mais uma treta que eu me envergonho. Depois dessa treta eu nunca mais fui a mesma lá dentro. Eu não consegui mais estar lá da mesma forma, fiquei muito envergonhada, muito triste. Antes de entrar lá, eu estava em um estado de paz. Não achei que eu fosse tretar nesse nível".

João Luiz

Outra pessoa com quem Pocah brigou no reality show foi João Luiz. A funkeira também não guarda mágoas do professor de Geografia e pretende reencontrá-lo fora do programa. "O João é uma pessoa incrível, eu me divirto muito com ele, estou louca para encontrar com ele aqui fora. O que aconteceu lá dentro, fica lá dentro".

Quem dorme não joga

Outro aspecto que chamou atenção na passagem de Pocah pelo "BBB 21" foi o tempo que ela passou dormindo. "Eu acho que esse sono profundo é um pouco de sono de mãe, vida de artista que trabalha muito. Dormir pra mim lá era um refúgio. Eu tenho muita insônia. À noite eu rolava de um lado pro outro, eu não conseguia sustentar ficar acordada o dia inteiro. Muita gente dormia muito lá. Era um cansaço mental muito grande e dormir era o meu refúgio, era o meu momento de paz".

Torcida contra Arthur

Quando Arthur estava no paredão, a equipe de Pocah nas redes sociais pediu aos fãs que votassem contra o crossfiteiro. O problema é que Arthur era um grande amigo de Pocah dentro do jogo. "Eu fiquei sabendo nessa marugada. Eu acredito que tenham feito para me proteger. Fiquei triste, né. Mas já foi. Aconteceu. Mas fiquei bem triste. Peço desculpas ao Arthur, a torcida do Arthur...", disse.

O marido de Pocah, Ronnan Souza, no entanto, foi contra o posicionamento da equipe da funkeira, e ficou a favor de Arthur. Ana Maria, então, perguntou se ela deu um beijo no marido pelo apoio ao amigo dela. "Dei, sim. Eu queria ter feito muito mais, só deu para dar uns beijinhos, não deu pra fazer muita coisa. Só mais tarde"