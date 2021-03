Por Juliana Pimenta

Publicado 29/03/2021 08:00

Rio - Mais um sucesso da Globo volta ao ar nesta segunda-feira. A partir de hoje, a versão de 2010 de 'Ti Ti Ti' divide a faixa de horário do 'Vale a Pena Ver de Novo' com os últimos capítulos de 'Laços de Família'. A novela, que mistura núcleos da primeira versão de 'Ti Ti Ti', exibida em 1985, com tramas de 'Plumas & Paetês', de 1980, ainda inclui personagens clássicos de outras novelas de Cassiano Gabus Mendes, e traz a participação de atores que foram marcantes e recorrentes na trajetória do autor, como Luis Gustavo no papel do inesquecível detetive Mário Fofoca, da novela 'Elas por Elas'.

fotogaleria

Na trama, o público é convidado a mergulhar no mundo da moda e se divertir com a rivalidade entre André Spina/Jacques Leclair (Alexandre Borges) e Ariclenes Martins/Victor Valentim (Murilo Benício). "Esse trabalho foi a minha terceira parceria com o Jorge Fernando (diretor de núcleo), e tive a oportunidade de atuar com o Alexandre Borges, que é dessas pessoas que a gente tem vontade de ter em todo projeto, muito companheiro e um profissional que torce por você, a essência que todo ator deveria ter. O clima nos bastidores era de muita festa. O elenco inteiro entrosado e se divertindo do começo ao fim", destaca Murilo Benício.Já Alexandre Borges lembra da repercussão que tanto a novela quanto os personagens tiveram com o público. "Acompanhei a primeira versão da novela, com atores ícones no elenco, e poder ter a oportunidade de participar da segunda versão dessa trama tão divertida foi incrível. A gente tinha uma troca muito legal com o Jorge Fernando, que foi essencial para a construção do Jacques Leclair, um sucesso entre o público e com certeza um dos principais papéis na minha carreira. Ver o carinho e atenção das pessoas ainda lembrando dele até hoje é demais!", celebra o ator, que vai fazer dobradinha à tarde, por conta da participação como o mulherengo Danilo em 'Laços de Família'.Diferentemente dos atores mais maduros, Isis Valverde e Caio, que fizeram par romântico em 'Ti Ti Ti' destacam a importância da trama em suas trajetórias. Para Caio, a novela foi uma oportunidade em dar continuidade à carreira. "O Edgar tem uma vida estável e quando conhece a Marcela acontece uma virada e começam a surgir vários conflitos. É um papel que teve enorme importância na minha carreira, tive a oportunidade de fazer um mocinho numa novela das sete logo depois que comecei em 'Malhação'. E era um personagem alguns anos mais velho do que eu, então tive um trabalho intenso de caracterização e figurino, foi bem desafiador", conta o ator.E Isis comemora a chance de ver mais um trabalho seu na TV. "Esse momento em que estamos tendo mais reprises no ar está sendo um passeio muito gostoso pela minha carreira. Estou adorando poder me reencontrar comigo em momentos tão diferentes. Marcela foi minha primeira personagem protagonista e ainda tive a oportunidade de interpretar uma jovem mineira como eu. Gravamos em Belo Horizonte e foi muito gostoso na época estar lá, em uma cidade onde vivi, para contar essa história. Acho que me deu sorte!", destaca a atriz, que passou os últimos meses no horário nobre da Globo com a Ritinha de 'A Força do Querer'.