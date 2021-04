Zé Alexanddre vence o The Voice + João Miguel Júnior/Globo

04/04/2021

Rio - Zé Alexanddre, de 63 anos, do Time Claudia Leitte, é o grande vencedor do 'The Voice +', reality da TV Globo para talentos a partir de 60 anos. Eleito pelo público com 39,40%, o cantor que é do Rio de Janeiro, levou para casa o prêmio de R$250 mil, além de um contrato com a gravadora Universal Music.

"Agradeço Claudinha, minha família, toda equipe que me apoiou... Muito obrigado, galera. Valeu", falou Zé Alexxandre, muito emocionado.

O cantor disputou a Final com Catarina Neves, Fran Marins, Dudu França, Sueli Rodrigues, Leila Maria, Geraldo Maia, Vera do Canto e Mello.

Técnica de Zé, Claudia Leitte participou da atração de forma remota, já que seu marido, o empresário Márcio Pedreira, testou positivo para a Covid-19.