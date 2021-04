Mara Maravilha lamenta abalo na amizade com Xuxa Reprodução

Publicado 05/04/2021 09:55

Rio - Mara Maravilha participou do "Programa da Eliana", neste domingo, e falou sobre o estremecimento de sua amizade com Xuxa. "A minha aproximação hoje com a Xuxa não é como gostaria que fosse. Mas eu não quero o que eu quero. Quero o que Deus quer. Se é assim, amém e Glória a Deus", disse Mara.

O "Programa da Eliana" relembrou uma apresentação de Mara no "El Show de Xuxa, na Telefé, emissora argentina, nos anos 1990. "Eu me apresentei várias vezes no programa da Xuxa, tanto na Globo quanto lá na Argentina. E também quando ela ficou um tempo na Record, eu participei duas vezes. E é essa história artística", disse.

Eliana, então, perguntou como era a relação de Xuxa e Mara Maravilha no passado. "Naquela época era estreita, era próxima a nossa relação. Em nível dela me convidar para ir na casa dela e dar muitos presentes. Inclusive, tenho presentes que ela me deu guardados até hoje com muito carinho", afirmou Mara.

"Na época, ela fazia uma propaganda de marca de alimentos e me mandava no final do ano muitos presentes. Mas, assim, nas relações que temos, há um tempo de abraçar e há um tempo de afastar. Hoje não sou tão próxima dela", completou.

No ano passado, Mara soube que Xuxa, Eliana e Angélica têm um grupo de Whatsapp e demonstrou interesse em participar. Mas algumas rixas vieram à tona e Mara não entrou no grupo. Mara, inclusive, criticou o namorado de Xuxa em dezembro do ano passado e disse que ele é um "mala sem alça".