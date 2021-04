Kleber Bambam é criticado na web por chamar Luiza Trajano de "agressiva" Reprodução/TV Globo

Publicado 11/04/2021 12:58

Rio - No "Altas Horas" do último sábado, Sergio Groisman trouxe o ex-BBB Kleber Bambam e a empresária Luiza Trajano como convidados. Ao final da entrevista da presidente do conselho de administração da Magazine Luiza, Bambam disse que Trajano era "agressiva" e a internet não perdoou.

Durante sua entrevista, Luiza Trajano falou sobre a vacinação no Brasil e pediu união da população nesta causa. "A vacina é a única alternativa que tem para esse momento. Se não vamos ficar nesse abre e fecha, abre e fecha", afirmou a empresária. Em seguida, Bambam comenta: "Ela é agressiva, né? Parabéns".

O nome do primeiro vencedor do reality foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter durante a madrugada. Muitos usuários criticavam o comentário feito e apontavam o fisiculturista como machista, por entender o posicionamento de uma mulher como uma postura "agressiva". "A mulher não pode ter posicionamento forte e liderança nesse país que é agressiva", escreveu uma usuária do Twitter.

