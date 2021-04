Ta Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 08:44 | Atualizado 19/04/2021 08:51

Rio - Um vídeo de Xuxa no programa "Superbonita", exibido pelo GNT em março deste ano, viralizou nas redes sociais neste domingo. Na conversa com Taís Araújo, apresentadora da atração, Xuxa afirmou que gostaria de nascer negra em uma próxima encarnação.

fotogaleria

Publicidade

"Taís, eu gostaria de vir com a sua cor, seu cabelo, sua pele", disse Xuxa. Taís Araújo rebateu. "Ser preta não é mole não. Depois te conto o que é vir preta nesse país e nesse mundo". Xuxa insistiu. "Eu ia me amar muito, ia me olhar no espelho toda hora", afirmou. "Eu também me amo, mas o problema não sou eu. É o mundo lá fora", explicou Taís Araújo.

"Quando eu olho as pessoas com a cor da sua pele, o seu cabelo... Eu tenho pouco cabelo. Tenho uma pele que queria muito que fosse dourada, morena, negra. Se pudesse escolher, queria vir assim", continuou Xuxa. "Pede pra vir com o espírito preparado pra aguentar bomba também", finalizou. Taís.

Publicidade

O vídeo foi muito compartilhado no Twitter e o nome de Xuxa ficou entre os tópicos mais comentados. "A Taís foi muito paciente, eu teria deixado ela falando sozinha", disse uma pessoa. "Alguém interdita essa mulher", criticou outro internauta. "Cada vez sinto mais vergonha de ter crescido fã da Xuxa", disse uma outra pessoa.

Xuxa diz a Taís Araujo que desejaria ter nascido negra.

"Temos uma dívida histórica" disse a loira.



Ow Xuxa, ninguém aqui lembra de nenhuma Paquita NEGRA!!

Pode mostrar pra gente? — Pablo Verdolaga(@Pablogapaisa) April 18, 2021

Alguém avisa a Xuxa que se ela tivesse nascido negra, não poderia ser paquita. — Jader Moraes (@jadermoraes) April 18, 2021

eu tô rindo disso como se fosse um vídeo do porta dos fundos. Xuxa dizendo que se pudesse escolher como nascer ia escolher ser negra. “ou um negão”, nas palavras dela. meu amor, eu queria ser um homem branco do hemisfério norte. https://t.co/FBNQ3RHcCk — Natália Silva (@_nataliabsilva) April 18, 2021

honestamente eu não tenho estômago pra ver uma velha caquética como a xuxa falando sobre como ela queria ser negra. — tati. (@tadsh) April 19, 2021