Rio - Joelma participou do "Encontro com Fátima Bernandes" desta terça-feira e comentou bastante sobre o "BBB 21". Além de apostar na vitória de Juliette, de quem teceu elogios, a cantora revelou que gostaria de ver Gilberto e Fiuk, que disse ser "seu vizinho", no pódio do reality.

"Eu acho que quem está jogando com muita verdade é a Juliette. Porque a verdade vem para arrebentar também, às vezes, não é suave. Quando você ama, você cuida, nem sempre é com carinho... Às vezes você tem que dar uma sacudida na galera. E ela [Juliette] é verdade pura", disse Joelma sobre Juliette.

Quanto ao paredão de hoje, ela acredita que Caio deve sair. "Olha, eu estou com a galera... Eu acho que o Caio sai, mas eu acredito no impossível. Vai que acontece uma surpresa", ponderou.