Ana Maria Braga se engasga ao tomar shot de vinagre no ’Mais Você’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 13:13 | Atualizado 22/04/2021 13:16

Rio - Ana Maria Braga passou por um sufoco ao vivo no "Mais Você" na manhã desta quinta-feira. A apresentadora aceitou participar do "desafio do impostor", brincadeira popular nas redes sociais em que a pessoa deve adivinhar qual copo em uma série de shots não tem água.

fotogaleria

Publicidade

Em apenas um dos copos havia vinagre e Ana Maria escolheu justamente este copo. Ao virar o shot, a apresentadora se engasgou. "Precisava de água. Menina do céu, deu uma travada aqui. Parece que não é difícil, mas não. Seu olho dá uma chorada", disse a apresentadora, que arrancou gargalhadas da equipe do programa.

Ana Maria, então, teve que chamar o intervalo para se recuperar.

Acordei hj com a Ana Maria bebendo vinagre em rede nacional (?) e aprendendo a fazer caminhada em slow.



Melhor entreterimento. — sciencefiction (@sci3nceficti0n) April 22, 2021

Ana Maria bebendo vinagre salvou meu dia kkkkkkkkk — Alê Bookwor (@casteloale_) April 22, 2021

a tv brasileira é interessantissima 9 da manha



já vi ana maria beber vinagre e vestir blusa de calcinha e não ta nem na metade do programa ainda — kiu (@giulisto) April 22, 2021

mds liguei a tv do nada e deram vinagre pra ana maria tomar kkkkkkkk gente q absurdo coitada a pobi ficou tossindo — badgal bunda fatal (@tenhoalergiaa) April 22, 2021