Repórter Marcelo Cosme e o BBB Gilberto Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 24/04/2021 09:14 | Atualizado 24/04/2021 09:19

São Paulo - Uma célebre frase de Gilberto, do "BBB 21", coube como uma luva para mostrar como está a situação do Brasil. Durante o programa "Em Pauta", da GloboNews, desta quinta-feira, Marcelo Cosme citou a já famosa frase do brother: "O Brasil está lascado!".



fotogaleria

Publicidade

Na ocasião, Cosme comentava o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima. "O Brasil tá lascado! Já diz nosso grande filósofo do momento Gil do Vigor. Ajudando a definir o Brasil!", disse o âncora.

Gil, ou Gil do Vigor, como também é conhecido, é um dos grandes personagens que surgiu com o "BBB 21". Sempre que o clima esquenta ou que algo de ruim pode acontecer, o doutorando em economia fala: "O Brasil está lascado!". A frase já virou um dos bordões do reality show.

O Brasil tá lascado! Já diz nosso grande filósofo do momento Gil do Vigor @gilnogueiraofc @bbb Ajudando a definir o Brasil! pic.twitter.com/5zDnYMbr8n — marcelocosme (@cosmemarcelo) April 23, 2021