Publicado 26/04/2021 09:42 | Atualizado 26/04/2021 10:57

Rio - Viih Tube, de 20 anos, participou do "Mais Você" na manhã desta quarta-feira. A youtuber e influenciadora, que foi eliminada do "BBB 21" com 96,67% dos votos, tomou café da manhã com Ana Maria Braga e falou sobre sua trajetória no reality. Logo no início, ela já fez uma declaração inesperada sobre uma uma das primeiras ações que tomou ao sair do reality e fez alusão aos memes sobre a falta de higiene dentro da casa. "Tomei banho pelada com meu namorado e foi tudo", revelou ela, levando a apresentadora aos risos.

"Lá dentro, eu fui a Viih Tube jogadora. Não imaginava que isso fosse repercutir tanto", refletiu a ex-sister, que ainda confessou que se fosse o público, ela votaria para se eliminar também: "Se eu fosse o público, eu faria a mesma coisa. Me tiraria com certeza. Quando o Tiago começou o discurso, eu já sabia que eu ia sair. Claro que eu queria um milhão, mas já tinha cagado tudo. Vou fazer o que?"

A apresentadora questionou a política da boa vizinhança de Viih Tube dentro do jogo. A ex-BBB comentou se isso foi benéfico para ela ou não. "No inicio, ter boa vizinha foi muito bom pra mim. E foi muito sincero. Eu me dava bem com todo. Mas chegou um momento que passei do ponto e joguei demais. Não soube medir e esse foi o problema. Juntei o útil ao agradável", disse Viih Tube.

O programa ainda preparou um VT para mostrar que Viih Tube desejou que os três emparedados em um mesma semana permanecessem no jogo, o que foi visto como falsidade pelos telespectadores. "Eu tinha esquecido que eu tinha falado para os três. Só reparei quando a Pocah falou comigo. E eu acho justo o público reparar também. O público do 'BBB' sabe o que faz. É um público muito justo", opinou.

Amizade com Juliette

Ana Maria Braga questionou a influenciadora sobre a relação com Juliette. "Uma loucura. a gente tinha uma relação muito boa desde o começo; considerava a Juliette como minha irmã mais velha. ela foi muito especial lá dentro porque aprendi muito com ela. Todas as coisas que eu sentia que estava errando, ela me contava e depois eu percebia, na marra, que estava errando. Eu valorizo muito nossa história. Teve muitos altos e baixos, foi uma amizade tóxica em um momento, mas foi bom ter saído em paz".

"Eu não conseguia entender muito nós duas... Ela era muito mais madura que eu, de verdade. Ela era muito para mim. Tinha muitos altos e baixos Mas eu duvido que não tenha uma pessoa que não tenha uma amiga assim aqui fora. A questão é que foi em rede nacional", continuou Viih Tube.

Ela ainda reafirmou que vai fazer mutirão para a amiga que já tem mais de 22 milhões de seguidores no Instagram. "Eu sei que ela está com mais seguidores que eu e ela merece muito. Ela não vai nem acreditar nesse número", disse Viih tube, que ainda revelou seu pódio para a final: "Para mim, é Juliette, Gil(berto) e Camilla".

"Eu acho que é pela forma que ela leva as coisas, é surreal. A casa inteira já foi contra, já duvidou,, não tentou compreender a Juliette e o fato dela passar por cima disso, diz muito sobre ela. Ela está representando muita gente aqui fora. Tenho certeza que o nordeste se sente muito bem representado", acrescentou.

Falta de banho

Ana Maria Braga retomou um tema que teve muita repercussão fora do "BBB 21" e gerou vários memes: a falta de banhos de Viih Tube durante o confinamento. Segundo contagem de um usuário no Twitter, nos primeiros 42 dias de reality, ela tomou apenas 22 anos banho.

"É 'uó' tomar banho naquela casa com todas as câmeras te olhando. Já paguei peito e sei que paguei outras coisas também. Mas eu tomava banho em um banheiro reservado. Era um banho de gato. Um dia era banho de gato e um dia era banho normal. Assim, eu poupava o Brasil de ver as minhas partes íntimas. Eu odiava tomar banho naquela casa", desabafou a ex-sister.

Casamento

Ana Maria deixou para o final a pergunta que não quer calar: "Quando sai o casamento?". Na sequência, a youtuber fez uma declaração de amor ao namorado, Bruno Magri. "Olha, então? Espero que o meu namorado esteja vendo Se tem uma pessoa apaixonada, sou eu. Não me importa se tenho 20 anos, mas sou apaixonada por ele. É o amor da minha vida. Nada mudou", disse.