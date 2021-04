Viih Tube foi eliminada com 96,69% dos votos Reprodução

Rio - O momento que muita gente esperava finalmente chegou. Viih Tube foi eliminada do "BBB 21" na noite deste domingo. A youtuber teve a terceira maior rejeição do programa, perdendo apenas para Karol Conká e para seu "pai" Nego Di. Viih Tube conquistou 96,69% dos votos contra 2,6% de Fiuk e 0,71% de Gil. No total, o paredão contou com 107.654.900 votos.

Em seu discurso de eliminação, Tiago Leifert falou sobre o jogo de Viih Tube, que era completamente voltado para dentro da casa, esquecendo o público. "Teve gente que sobreviveu a nove paredões, mas em algum momento não aguenta mais. Não dá para vocês esquecerem que são observados o tempo inteiro. Você sempre precisa deixar o público saber sobre o seu jogo, entender o que você está fazendo", disse o apresentador.