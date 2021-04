Arthur, Camilla de Lucas e Pocah estão no paredão Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 07:43 | Atualizado 26/04/2021 07:45

Rio - Um novo paredão se formou na reta final do "BBB 21" na noite deste domingo, que foi cheio de emoções. Logo após a eliminação de Viih Tube, Gilberto ganhou a prova do líder, que foi de memória. O economista disputou a final da prova justamente com Camilla de Lucas, que ele emparedou logo em seguida. Esta é a estreia da influenciadora de Nova Iguaçu no paredão.

Publicidade

Como contragolpe, Camilla puxou Pocah. A votação aconteceu na sala do "BBB 21" e Arthur foi o mais votado da casa, com três votos. Mesmo na reta final do programa, o crossfiteiro continua ficando de cara feia quando recebe o voto de algum participante. Juliette, Fiuk e Camilla de Lucas votaram em um emburrado Arthur. Pocah votou em Fiuk e Arthur votou em Juliette.

Com isso, Camilla de Lucas, Pocah e Arthur formaram o paredão deste domingo. Quem deve ser eliminado?

Publicidade

Enquete Quem deve ser eliminado do 'BBB 21'? Arthur Camilla de Lucas Pocah Vote