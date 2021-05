Por Juliana Pimenta

Rio - Após 100 dias de confinamento, chegou a hora da tão esperada final da 21ª edição do ‘Big Brother Brasil’. O reality show de maior sucesso no país e que tem sido a companhia de boa parte dos brasileiros durante a pandemia, encerra sua temporada com Camilla, Fiuk e Juliette na final.

Com trajetórias bem distintas no jogo, os brothers mantém uma relação de parceria nesses últimos momentos e fortalecem até o anúncio do vencedor. E de acordo com enquete publicada pelo DIA, são grandes as chances de Juliette se consagrar como a grande campeã.Com 57,8% das intenções de voto, a paraibana tem sido a favorita para vencer a edição. Em segundo lugar, surge o filho de Fábio Jr. Até o fechamento desta edição, Fiuk somava 30,2% na enquete. E, em terceiro, aparece a cria de Nova Iguaçu Camilla de Lucas com apenas 12% das intenções de voto.Mesmo sem resultado definido, os três contam com a certeza de que ninguém vai sair com as mãos abanando. Além do prêmio de R$ 1,5 milhão para o vencedor, o segundo lugar ganha R$ 150 mil e, o terceiro, R$ 50 mil.Apesar da empolgação para a final do reality show, boa parte dos telespectadores está desolada com a saída de Gilberto no último domingo. Consagrado como uma das personalidades mais divertidas e entregues da edição, o economista já faz falta no programa que vai ao ar nesta terça-feira.Passado o choque da eliminação, Gil comemora os frutos do ‘BBB’ para sua vida. “Eu tinha a ideia de que participar do ‘Big Brother Brasil’ mudaria minha vida financeira porque minha família sempre passou por dificuldades muito grandes. Mas participar do programa foi uma surpresa muito grata. Eu percebi que não se trata somente de uma transformação financeira ou social, é uma transformação do ser humano, é algo muito mais interno do que a gente consegue imaginar”, destaca o economista.Criador das “cachorradas”, Gil torce para que seu maior aliado nessa reta final se consagre como campeão e aproveita para revelar qual eram suas reais intenções com Fiuk. “É tudo muito intenso, muito louco. Agora eu quero a amizade dele; lá dentro eu queria o corpo dele nu (risos). Aí a gente confunde isso com paixão. Não vou mentir para o Brasil que a verdade é essa”, brinca Gil, que faz suas apostas sobre quem deve ser favorito ao prêmio.“Acho que vai ser a Juliette, pelo que vi aqui fora. Eu torço pelo Fiuk, meu amado, gosto muito dele, é alguém muito especial, mas acho que a Ju vai ganhar. Os três finalistas são muito incríveis, têm suas trajetórias, sua importância. Me identifiquei com a Ju assim que ela chegou, vi meu Nordeste. Acho que ela leva e vai ser muito merecido”, completa.