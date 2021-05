Elenco de "Friends" se reencontrará em episódio especial, após 17 anos Reprodução/YouTube

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 17:46 | Atualizado 06/05/2021 17:58

Rio - 17 anos após a exibição do último episódio de "Friends", os fãs estão cada vez mais próximos de assistir o tão aguardado reencontro do elenco original da série americana. A atriz Courteney Cox, eternizada por interpretar Monica Geller, participou do talk show de Ellen DeGeneres e contou como foi a experiência de voltar ao set de filmagens da sitcom.

"Foi inacreditável, tão emocionante. É uma reunião improvisada, mas tivemos a chance de estar no palco pela primeira vez, todos nós, depois de, não sei, 15 anos, ou 17 anos?", disse a atriz. "Foi ótimo, foi muito divertido, tivemos muitas surpresas especiais e foi fantástico, realmente foi", acrescentou.

Ellen aproveitou para perguntar sobre a abertura icônica da série, em que o elenco principal dança em uma fonte de água ao som de "I'll Be There For You". Courteney revelou que, na verdade, não foi tão divertido gravar a cena.

"Ficamos naquela fonte por muito tempo. Alguém achou que seria muito divertido, e deixe eu contar o que acontece: não é divertido dançar em uma fonte por horas e horas. Estávamos tipo: 'Meu Deus, por mais quanto tempo nós vamos fingir que amamos dançar na água?'. Foi divertido, mas nem tanto", contou.

A atriz relembrou uma reação de seu colega de elenco Matthew Perry, que interpreta o Chandler, durante a gravação. "Nós não nos conhecíamos muito bem naquele momento, mas eu me lembro, e isso é tão Matthew, ele disse: 'Eu não consigo me lembrar de uma época em que eu não estivesse nesta fonte'", disse Courteney, arrancando risadas da apresentadora e da platéia.

"Friends" é uma série norte-americana que esteve no ar por 10 temporadas, de 1994 a 2004, contando as histórias de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross em Nova York. As gravações do episódio especial estavam marcadas para 2020, mas foi necessário adiá-las por conta das medidas restritivas impostas em combate à pandemia do coronavírus. O especial será exibido pela plataforma de streaming HBO Max, mas até o momento não há data de estreia.